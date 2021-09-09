После смерти пациента в воронежской райбольнице возбудили уголовное дело

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Смертью в Павловской районной больнице одного из пациентов, который поступил после аварии, заинтересовались воронежские следователи. По факту возбудили уголовное дело. Информацию 9 сентября подтвердили в пресс-службе регионального управления СКР.

– В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовного дела, – пояснили в ведомстве.

По предварительным данным поводом для возбуждения дела могло послужить недостаточное лечение мужчины.