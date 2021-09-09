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Общество9 сентября 2021 20:22

После смерти пациента в воронежской райбольнице возбудили уголовное дело

Следователи выясняют обстоятельства случившегося
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Смертью в Павловской районной больнице одного из пациентов, который поступил после аварии, заинтересовались воронежские следователи. По факту возбудили уголовное дело. Информацию 9 сентября подтвердили в пресс-службе регионального управления СКР.

– В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовного дела, – пояснили в ведомстве.

По предварительным данным поводом для возбуждения дела могло послужить недостаточное лечение мужчины.