После смерти пациента в воронежской райбольнице возбудили уголовное дело

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
Смертью в Павловской районной больнице одного из пациентов, который поступил после аварии, заинтересовались воронежские следователи. По факту возбудили уголовное дело. Информацию 9 сентября подтвердили в пресс-службе регионального управления СКР.
– В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего в рамках расследования уголовного дела, – пояснили в ведомстве.
По предварительным данным поводом для возбуждения дела могло послужить недостаточное лечение мужчины.