Воронежец в течение года избивал 12-летнего пасынка шнуром зарядки

В Воронеже 34-летнего мужчину арестовали за систематическое избиение 12-летнего пасынка. Истязания мальчика продолжались в течение года. Мужчину арестовали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР 9 сентября.

Мужчина проживал с супругой, 3-летним сыном и 12-летним пасынком на Бульваре Победы. По предварительным данным, отчим систематически бил школьника руками и шнуром зарядки.

Когда инциденты стали известны правоохранителям, следователи возбудили уголовное дело о причинении физических и психических страданий несовершеннолетнему путем систематического нанесения побоев (п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ). Максимальное наказание по статье – 7 лет лишения свободы.

Известно, что отчим признал вину лишь частично.

Также отчима обвинили в хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ). Уголовное дело уже рассматривается судом.