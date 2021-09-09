В Воронеже оштрафовали сеть фитнес-клубов за ковидные нарушения

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Суд оштрафовал сеть воронежских фитнес-клубов Alex Fitness за ковидные нарушения на 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Воронежской области 9 сентября.

Ранее в заведениях провели проверки. Санитарные врачи выявили ряд нарушений. К примеру, на полу не было должной разметки, чтобы посетители не толпились, в спортивных залах отсутствовали дозаторы для антисептика и обеззараживатели воздуха.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия организацию привлекли к административной ответственности. Из-за того, что предприятие устранило все нарушения в кратчайшие сроки, суд назначил сумму штрафа в 100 тысяч рублей.