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Общество9 сентября 2021 19:15

В Воронеже оштрафовали сеть фитнес-клубов за ковидные нарушения

Руководству придется заплатить 100 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Ирина ШАБАНОВА

Суд оштрафовал сеть воронежских фитнес-клубов Alex Fitness за ковидные нарушения на 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Воронежской области 9 сентября.

Ранее в заведениях провели проверки. Санитарные врачи выявили ряд нарушений. К примеру, на полу не было должной разметки, чтобы посетители не толпились, в спортивных залах отсутствовали дозаторы для антисептика и обеззараживатели воздуха.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия организацию привлекли к административной ответственности. Из-за того, что предприятие устранило все нарушения в кратчайшие сроки, суд назначил сумму штрафа в 100 тысяч рублей.