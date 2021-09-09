В Воронеже вор вызвал эвакуатор и увез на нем чужую «семерку»

Угонщика задержали и отправили в следственный изолятор. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

За помощью к полицейским на днях обратился 23-летний водитель «семерки». Молодой человек рассказал, что его машина стояла во дворе многоэтажки на улице Лидии Рябцевой и была оттуда похищена. «Семерка», хоть и была старая, но тысяч 25 за нее еще можно было выручить.

Полицейские выяснили, что машину украли ночью с помощью эвакуатора. Стражи порядка установили личность вора. Им оказался 39-летний воронежец. Оперативники задержали его на съемной квартире в Ленинском районе и доставили в отдел полиции.

Мужчина признал свою вину и сказал, что из-за технических повреждений «семерка» была открыта. Он вызвал эвакуатор, убедив водителя, что является владельцем авто, а документы оставил дома. При помощи спецтехники машину отвезли в пункт приема металла для разбора. Вырученные за нее деньги угонщик уже потратил. Запчасти от «семерки» полицейские обнаружили и изъяли во время обыска.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Вора задержали и поместили в следственный изолятор, - сообщили в региональном ГУ МВД.