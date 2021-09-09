Экс-врио ректора воронежского СХИ освободили из-под домашнего ареста

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Ленинский райсуд смягчил меру пресечения подозреваемому в присвоении 880 тысяч премий сотрудников экс-врио ректора воронежского агроуниверситета. Решение было принято в четверг, 9 сентября. Алексея Попова выпустили из-под домашнего ареста и запретили определенные действия.

Как пояснили в суде, Попов не может общаться с другими участниками уголовного дела, а также обязан ходить по вызовам в суд или к следователям.

Напомним, по данным следствия, в марте 2021 года врио ректора потребовал от подчиненных передать ему часть денег, полученных в виде премий. 10 марта Попова задержали с поличным при получении 880 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 160 УК РФ «Покушение на присвоение денежных средств в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения».