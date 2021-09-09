В Госжилинспекцию воронежцы начали массово жаловаться о подложных сменах УК

Фото - пресс-центр ЖКХ

Жители Коминтерновского района Воронежа стали жаловаться в свои управляющие компании, входящие в группу компаний «ПИК-Комфорт», на проведенные без их ведома собрания жильцов. На них якобы собственники квартир голосовали за переход в УК «Жилищные стандарты». Однако горожане утверждают, что протоколов не видели и свои подписи на них не ставили. Уже написано почти 500 жалоб в Госжилинспекцию. Некоторые из собственников также подали заявления в полицию и прокуратуру, – сообщили в пресс-центре ЖКХ.

– Некоторые истории просто шокируют. Например, в доме №4 по улице Карпинского инициатор собрания умерла за полгода до его проведения. В доме №16 по улице Ватутина инициатор собрания – пожилая женщина, которая плохо ходит и практически не покидает свою квартиру. О том, что она провела собрание жильцов, она случайно узнала от соседей, которые пришли к ней с претензиями, – рассказала руководитель группы клиентского сервиса УК «ПИК-Комфорт» в Воронеже Татьяна Занина.

Инциденты со сменами управляющих компаний в Коминтерновском районе начались еще в июле. Тогда в государственную информационную систему ЖКХ выложили протоколы общих собраний собственников 258 многоквартирных домов о переходе в УК «Жилищные Стандарты». При этом старшие по домам заявили, что не в курсе проведенных встреч.

К тому же из офиса организации похитили техпаспорта зданий, желавших сменить обслуживающую организацию. По данному факту правоохранительные органы организовали проверку, которая подтвердила подтасовку протоколов.