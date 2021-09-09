Жителям Воронежской области предлагают выбрать лучшего народного участкового

Лучшего участкового Воронежской области определят в середине октября. Фото: из архива «КП»

С 11 сентября в Воронежской области стартует региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый», проводимого МВД России. Победителей определят большинством голосов населения. Любой желающий может выбрать того или иного сотрудника, который, на его взгляд, заслуживает звание «народного».

Конкурс пройдет в три этапа, голосование будет проходить в режиме «онлайн». В первом туре, который пройдет с 11 по 20 сентября, будут участвовать лучшие участковые не только Воронежа, но и районов области. С 7 по 16 октября пройдет второй этап. В ходе него выберут лучшего участкового Воронежской области 2021 года. Он будет представлять наш регион на федеральном этапе конкурса. Заключительное онлайн-голосование состоится в ноябре текущего года.

Награждение победителя и призеров конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун профессионального праздника — Дня участкового, который отмечают 17 ноября.