Синоптики рассказали, сколько в Воронеже продлится по-летнему теплая погода

Возвращения сильных холодов пока не обещают. Значит, самое время наслаждаться пока еще теплой осенью. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики дали прогноз, как долго днем в Воронеже будет по-летнему тепло. Оказалось, что, по их прикидкам, снова холодать начнет с середины следующей недели.

- Температура за 20 градусов днем будет держаться до среды, 15 сентября, хотя в этот день и возможны дожди. А вот с 16-го будет уже прохладнее - +16…+18. Такая погода продержится по крайней мере несколько дней. Затем температура будет еще понижаться, но не резко, а постепенно. Придет западный циклон, сильного холода он не приносит в отличие от северного или северо-западного, - рассказали в Воронежском гидрометцентре.

Что касается ближайших дней в Воронеже, то в ночь на пятницу, 10 сентября, при пасмурной погоде метеорологи обещают +10 градусов. Днем потеплеет до +25. Солнце иногда будут закрывать тучи.

В субботу, 11 сентября, ночью снова пасмурно, но уже +13. Днем подует восточный ветер, столбик термометра поднимется до +24. И опять солнце периодически будет заходить за облака.

В ночь на воскресенье, 12 сентября, снова сменится ветер – на этот раз на южный. Впрочем, будет по-прежнему пасмурно и +13. Днем опять переменная облачность и +25.

В понедельник, 13 сентября, ночью луна иногда будет показываться сквозь облака, синоптики снова обещают +13. Днем солнце порой будет скрываться за тучами. Температура поднимется до +24.