Под Воронежем инспекторы ГИБДД помогли потушить горевший дом

Инспекторы ГИБДД попробовали себя в роли пожарных. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Ранним утром среды, 8 сентября, старшие лейтенанты Сергей Карелин и Роман Волков патрулировали участок трассы «Дон» в селе Рогачевка Новоусманского района. В 5.30 они заметили клубы дыма, валящего из частного дома на улице Ленина.

Рядом с домом госавтоинспекторы заметили двух женщин в домашней одежде. Одна из них рассказала, что, видимо, что-то загорелось на кухне, они с пожилой матерью проснулись и смогли выбраться на улицу. Хозяйка дома заявила, кроме них, в помещениях не было других людей и животных. Инспекторы на всякий случай осмотрели дом. Убедившись, что людей там, действительно, нет, они сами начали тушить огонь.

После того, как приехали пожарные, Сергей Карелин и Роман Волков вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.