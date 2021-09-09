Прокурор потребовал 7 лет для воронежского водителя, сбившего насмерть малышку в коляске

Для водителя Антона Г., который год назад сбил возле самолета на улице Ворошилова малышку в коляске, прокурор потребовал 7 лет колонии общего режима. Защита автомобилиста в свою очередь просит отправить его в колонию-поселение. Об этом сообщили 9 сентября в Ленинском суде.

Приговор ему вынесут на следующем заседании. Напомним, трагедия произошла 13 августа 2020 года. В 21.17 на улице Ворошилова, в месте, называемом в народе «круг у самолета», 38-летняя женщина перебегала дорогу с коляской, в которой лежала малышка. При том, что «зебры» там не было. Коляска попала под летящую с явным превышением скорости «пятерку». А водитель оставил место ДТП, не оказав помощь пострадавшей и даже не вызвав «Скорую».