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Происшествия9 сентября 2021 13:53

Прокурор потребовал 7 лет для воронежского водителя, сбившего насмерть малышку в коляске

Сегодня состоялись прения сторон
Евгения ФРОЛОВА
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Для водителя Антона Г., который год назад сбил возле самолета на улице Ворошилова малышку в коляске, прокурор потребовал 7 лет колонии общего режима. Защита автомобилиста в свою очередь просит отправить его в колонию-поселение. Об этом сообщили 9 сентября в Ленинском суде.

Приговор ему вынесут на следующем заседании. Напомним, трагедия произошла 13 августа 2020 года. В 21.17 на улице Ворошилова, в месте, называемом в народе «круг у самолета», 38-летняя женщина перебегала дорогу с коляской, в которой лежала малышка. При том, что «зебры» там не было. Коляска попала под летящую с явным превышением скорости «пятерку». А водитель оставил место ДТП, не оказав помощь пострадавшей и даже не вызвав «Скорую».