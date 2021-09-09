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Происшествия9 сентября 2021 13:37

Глава СК России взял на контроль ход расследования нападения мужчины на 10-летнюю жительницу Воронежа

Подозреваемого пока не задержали
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Центральный аппарат СК России взял на контроль случай нападения мужчины на 10-летнюю девочку, произошедший 7 сентября на улице Туполева в Воронеже.

Напомним, неизвестный мужчина схватил девочку за волосы и попытался зажать ей рот. К счастью, школьница смогла вырваться и рассказала о происшествии родителям, которые обратились с заявлением в полицию.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе воронежского СУСКа Кириллу Левиту лично докладывать ему о ходе расследования этого случая.