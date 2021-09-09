Молодежный театр покажет воронежцам онлайн премьеру «Медея»

Молодежный музыкально-пластический театр Воронежа откроет новый театральный сезон премьерой. 15 сентября на всех официальных ресурсах театра в соцсетях покажут спектакль «Медея» в формате онлайн. Причем постановка задумана как веб-сериал, который будет состоять из трех серий, выходящих ежедневно на просторах интернета в 21.00.

- В основе сюжета «Медеи» лежит одноименный древнегреческий миф, повествующий о женщине, которая убила своих детей. Мы не стремимся воссоздать древнегреческую трагедию и показать ее в первоначальном варианте. Через тысячелетие эта история оживает по-новому: Медея живет в Воронеже 21 века, в коммуналке с маргинальными соседями, которые будут давать свидетельские показания ее преступления. Прошлое и настоящее переплетутся в единое целое, и зритель в итоге сам будет должен ответить на вопрос: кто в этой истории жертва, а кто - палач, кто прав, кто виноват, - говорит о спектакле режиссер-постановщик Дмитрий Отяковский.

Специально для проекта петербургский композитор Рустам Сагдиев написал музыку. Автор либретто - драматург Всеволод Нелюбов.