Уголовное дело возбудили из-за нарушений в частном доме престарелых под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Прокуратура Новоусманского района проверила деятельность частного дома престарелых, который находится в селе Нечаевка и нашли нарушения. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 9 сентября.

Установлено, что в частном доме престарелых не соблюдались правила пожарной безопасности и требования о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Надлежащие меры по предотвращению коронавирусной инфекции администрацией учреждения не принимались.

– По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), в его адрес внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо, – рассказали в ведомстве.

Также прокуратура установила, что деятельность учреждения по-прежнему создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, живущих там. В связи с этим руководителю Новоусманского отдела следственного управления СКР направили постановление и материалы. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ход и результаты расследований уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре.