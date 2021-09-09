Жительница Воронежа попала в больницу после поездки в городском автобусе

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

35-летняя жительница Воронежа попала в больницу после поездки на маршрутке №5а. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, девушка упала и получила травму, когда водитель резко затормозил. Инцидент произошел вечером 8 сентября, когда маршрутка двигалась по улице Владимира Невского со стороны Лизюкова. С травмами различной степени тяжести пострадавшую жительницу доставили в больницу.

Сейчас в обстоятельства происшествия разбираются полицейские.

Напомним, в последнее время городской пассажирский транспорт почти ежедневно фигурирует в сводках ДТП, а пассажиры нередко получают при поездках в нем различные травмы.