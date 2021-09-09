Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 сентября 2021 10:49

Жительница Воронежа попала в больницу после поездки в городском автобусе

Девушка упала из-за резкого торможения водителя
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

35-летняя жительница Воронежа попала в больницу после поездки на маршрутке №5а. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, девушка упала и получила травму, когда водитель резко затормозил. Инцидент произошел вечером 8 сентября, когда маршрутка двигалась по улице Владимира Невского со стороны Лизюкова. С травмами различной степени тяжести пострадавшую жительницу доставили в больницу.

Сейчас в обстоятельства происшествия разбираются полицейские.

Напомним, в последнее время городской пассажирский транспорт почти ежедневно фигурирует в сводках ДТП, а пассажиры нередко получают при поездках в нем различные травмы.