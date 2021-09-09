В Воронежской области на пожаре погиб хозяин сгоревшего дома

В селе Воронцовка пожарным удалось только не допустить дальнейшего распространения огня. От дома практически ничего не осталось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 8 сентября, около пяти часов вечера загорелся жилой дом в селе Воронцовка Павловского района на улице Колхозной.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 17.13. На место ЧП выезжали восемь наших специалистов на двух машинах. Огонь потушили в 17.28. Однако к тому времени дом 8х6 метров сгорел полностью, рухнула крыша. На пепелище обнаружили тело хозяина – 46-летнего мужчины. Причину его смерти, а также, почему возник пожар, предстоит выяснить, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Кроме того, стало известно, кто пострадал на пожаре на улице Октябрьской села Переволочное Калачеевского района. Напомним, между тремя и четырьмя часами ночи четверга, 9 сентября, там сгорел дом с верандой.

- На пожаре получила ожоги 74-летняя женщина, ее отвезли в больницу, - сообщили в региональном ГУ МЧС.