В Воронежской области иномарка врезалась в трактор, два человека погибли

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Страшная авария произошла около 19.35 на дороге «Калач-Манино» в Калачеевском районе. По невыясненной пока причине «Фольксваген Каравелла», которым управлял 32-летний местный житель, врезалась в идущий впереди трактор «МТЗ-80», груженый бревнами. За рулем находился 54-летний водитель.

В результате аварии два пассажира иномарки - 35-летний и 27-летняя местные жители – скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель и 17-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

Полицейские начали проверку, которая установит все обстоятельства и причину ДТП.