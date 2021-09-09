Воронежцы: "На Северном мосту опять рассыпались швы"

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Воронежские водители, да и пассажиры – тоже, заметили, что деформационные швы на Северном мосту опять заставляют машины «прыгать». Во многих местах в районе стыков асфальт рассыпался и образовались выбоины. Особенно много их в среднем ряду в направлении с правого на левый берег водохранилища.

Горожане разместили пост возмущения в одном из городских сообществ в соцсети, напомнив, что с момента проведения гарантийного ремонта не прошло и полугода. А ведь тогда дорожники и чиновники обещали, что горожане на долгие годы забудут о неудобствах на этом участке.

Однако в пресс-службе мэрии серьезной проблемы в состоянии дороги на Северном мосту не видят:

- Швы, которые выполняют задачу компенсации температурных колебаний сооружения, никак не изменились, на разошлись, не просели, прекрасно выполняют свою функцию. Но, к сожалению, машинами разбивается верхний слой покрытия предшовных зон. Тут, насколько мы понимаем, кроме устранения в рамках текущего содержания, сделать ничего нельзя, придется периодически восстанавливать.

При этом в мэрии уточнили, что пока эти работы выполняются по гарантии. Когда она закончится, расходы на постоянное подлатывание дыр лягут на плечи муниципалитета.