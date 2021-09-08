В Воронеже за первые полгода смертность населения превысила рождаемость в 1,7 раза

8 сентября Воронежстат представил отчет о социально-экономическом положении нашего города за период с января по июнь 2021 года. Обращает на себя внимание численность постоянного населения: к 1 января 2021 года она составила более 1,05 млн человек. Но по сравнению с соответствующей датой 2020-го это меньше на 0,7%.

За период же с января по июнь 2021 года смертность населения превысила рождаемость в 1,7 раза. Естественная убыль населения составила 3347 человек.

С другой стороны по сравнению с соответствующим периодом 2020-го миграционная убыль сменилась миграционным приростом, который составил 522 человека.

За первое полгода в Воронеже зарегистрировано2907 браков и 2271 развод. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го число заключенных браков увеличилось на 33,2%, а число разводов – на 22,3%.

К слову, на начало июля 2021 года в департаменте труда и занятости населения состояли на учете 10,2 тысячи человек, ищущих работу. При этом 8.7 тысячи из них были зарегистрированы в качестве безработных. По сравнению с 1 июля 2020-го число незанятых граждан, как и число официальных безработных, сократилось в 2,2 раза.