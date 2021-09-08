В Воронеже старинную булыжную мостовую закатают в асфальт

Сообщение о сложившейся ситуации опубликовала краевед Ольга Рудева Фото: СОЦСЕТИ

Известный воронежский краевед Ольга Рудева сообщили 8 сентября в социальных сетях, что на Старомосковском переулке, а это так называемая территория древнего Воронежа, разворотили старинную булыжную мостовую.

- Бережного отношения к старине нет и не предвидится, - подчеркнула Ольга Рудева, прикрепив фото, на котором видно, как внушительная дорожная техника работает на улице.

- На нашем переулке Старомосковском кто-то дал распоряжение якобы улучшить дорогу. Проблема есть большая, но не так же варварски это решается! В итоге экскаватор разрушил всю укладку времен Петровской эпохи, которая с прошлого разрушения, от прокладывания труб высотного дома уже была, переворочена и оставлена не уложенной, и камни были даже разворованы особыми «знатокам и любителями» истории, - отмечает местная жительница Наталия Чуйкова.

В управе Центрального района ответили, что булыжник останется на этой улице, но будет скрыт под слоем асфальта. Работы на участке проводятся по многочисленным обращениям жителей переулка, которые поступают в управу района последние несколько лет.

- Безусловно, многим людям нравится такой интересной облик территории, однако, горожанам, которые там постоянно проживают, пользоваться ею очень неудобно – жалоб на такое покрытие огромное количество, там затруднительно и ходить, и ездить. В результате было принято решение об укладке на участке асфальта, - сообщили представители городской администрации.