В Воронеже пенсионерку могут посадить на три года за фиктивную прописку пяти иностранцев

Хозяйке "резиновой" квартиры грозит до трех лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Полицейские «накрыли» еще одну «резиновую» квартиру. На этот раз размах деятельности 63-летней ее хозяйки был невелик – всего лишь пять граждан ближнего зарубежья на бумаге с июня по июль 2021 года нашли пристанище на ее жилплощади на улице Шишкова. Излишне говорить, что иностранцев она и в глаза не видела. Зато получила определенную мзду, а гастарбайтеры – право находиться в России.

- Хозяйку квартиры задержали. В отделе полиции она признала свою вину и заявила, что пошла на преступление из-за тяжелого материального положения. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» (до трех лет лишения свободы). До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.