Воронежцы смогут узнать о контроле за своими УК из еженедельных отчетов

Государственная жилищная инспекция Воронежской области сообщила о том, что начиная с сентября, будет еженедельно рассказывать о результатах контроля за работой управляющих компаний. Такие отчеты ведомство обещает по средам публиковать на своем официальном сайте, а также в социальных сетях. Такм образом любой житель региона сможет следить за проверками ведомства и принятыми мерами со стороны УК.

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