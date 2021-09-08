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Общество8 сентября 2021 15:30

Воронежцы смогут узнать о контроле за своими УК из еженедельных отчетов

Их по средам будет публиковать жилинспекция
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Государственная жилищная инспекция Воронежской области сообщила о том, что начиная с сентября, будет еженедельно рассказывать о результатах контроля за работой управляющих компаний. Такие отчеты ведомство обещает по средам публиковать на своем официальном сайте, а также в социальных сетях. Такм образом любой житель региона сможет следить за проверками ведомства и принятыми мерами со стороны УК.

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