В Воронеже бывшая замруководителя департамента областного правительства получила условный срок

Елена Маслова не оставляет надежд доказать, что она ни в чем ни виновата. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Коминтерновском районном суде вынесли приговор бывшему заместителю руководителя регионального департамента труда и занятости населения Елене Масловой. Ее признали виновной по части 1 ч. 1 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности».

- Елене Масловой дали 1,5 года условно с испытательном сроком два года, - сообщили в пресс-службе Коминтерновского районного суда.

Напомним, дело экс-чиновницы длится уже два года. Началось оно в августе 2019 года. Тогда Маслову уволили с формулировкой «утрата доверия». Бывшему заместителю руководителю департамента вменяют в вину содействие необоснованной выдаче с июля по ноябрь 2017 года восьми свидетельств участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. При этом подаваемые работодателем мигрантов сведения были либо поддельными, либо ложными. Сейчас эти свидетельства аннулировали. По данным следствия, чиновница помогала знакомому бизнесмену.

Елена Маслова подала встречный иск о признании незаконным ее увольнения, восстановлении на работе, выплате недополученной зарплаты и компенсации морального вреда. Экс-чиновница считает, что ее «подставили». По словам Масловой, доказательствами ее вины посчитали всего лишь ее знакомство с работодателем мигрантов и его чисто символическое поздравление ее с Новым годом. Елена Валерьевна считает, что кое-кому не нравился ее чисто профессиональный стиль работы без выбиваний льгот и преференций. По ее словам, «белую ворону» решили убрать руками того самого работодателя. Пока ее иск местные суды не удовлетворяют.

Маслова собирается обжаловать «свежий» приговор Коминтерновского районного суда. Не оставляет она надежду доказать свою правоту в высшей инстанции и по своему встречному иску к областному правительству.