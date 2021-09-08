В Воронежской области семь сотрудников школы добились выплаты 141 тысячи рублей долгов по зарплате

Карайчевская школа. Фото: karai-school.ucoz.ru Фото: другой источник.

Во время плановой проверки трудовые инспекторы обнаружили много нарушений закона при расчетах с сотрудниками Карайчевской школы Бутурлиновского района. В частности, они выяснили, что зарплата выплачивалась один раз в месяц (надо, минимум, два).

Кроме того, начиная с января 2021 года, работа сотрудников в праздничные дни, сверхурочных, а также труд кочегаров и сторожей в ночное время не были оплачены в повышенном размере. Зарплата одного из сотрудников, отработавшего в январе норму рабочего времени, оказалась ниже минимального размера оплаты труда.

- В результате принятых инспекцией труда мер работникам школы сделали перерасчет заработной платы и выплатили 141 тысячу рублей. Виновники задержки денег привлечены к административной ответственности, - рассказали в региональном отделении государственной инспекции труда.