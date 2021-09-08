В Воронеже женщина перечислила на 30 телефонных номеров мошенников 630 тысяч рублей

Мошенники убедили женщину перечислить им 550 тысяч заемных денег и 80 тысяч своих. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

41-летняя жительница Ленинского района стала очередной жертвой мошенников, представившихся сотрудниками службы безопасности банка.

Аферисты действовали по стандартной схеме: сообщили о том, что на женщину оформлен кредит, при этом деньги пытаются похитить мошенники. Испуганная собеседница продиктовала мошенникам коды из смс-сообщений и свои персональные данные. И аферисты смогли оформить на нее займ на сумму 550 тысяч рублей. Потом женщине поступило сообщение о том, что на ее счет зачислены эти деньги.

После этого мошенники сообщили, что теперь необходимо вернуть выданные деньги, чтобы в дальнейшем не оплачивать проценты. Аферисты заявили, что сейчас эта сумма погасит первый кредит, а затем на счет поступят деньги за второй, которая она также вернет. В итоге замороченная женщина перечислила мошенникам 550 тысяч рублей заемных средств и 80 тысяч своих на более чем 30 телефонных номеров. Также по указанию мошенников она обратилась за кредитом в другой банк, но там ей в выдаче отказали. А узнав о цели займа, посоветовали немедленно идти в полицию.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы). Всего 7 сентября было семь сообщений о дистанционных аферах. Общий ущерб от них составил более 3,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские в очередной раз призывают с недоверием относиться к предложениям незнакомцев о совершении различных финансовых операций. В случае звонков из банка лучше всего сбросить вызов и самостоятельно перезвонить по бесплатному номеру на оборотной стороне пластиковой карты. Если вы все же стали жертвой мошенничества, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02.