В Воронеже рассказали о судьбе «космической» мозаики, снятой со стены ДК 50-летия Октября

Мозаику в конце августа сняли со стены и сложили в холле. Фото: скрин со страницы Виталия Иванищева ВКонтакте. Фото: другой источник.

Специалисты регионального управления по охране объектов культурного наследия рассказали об итогах административного расследования обстоятельств исчезновения «космической» мозаики со стены ДК 50-летия Октября. Чиновники, в частности, отметили, что пока здание Дворца культуры на улице Ворошилова не получило статус, позволяющее рассчитывать на его сохранность вне зависимости от смены собственника. Тем не менее в финансовой компании «Аксиома», нынешнем владельце ДК, рассказали о том, где сейчас находится демонтированное панно.

Пока снятую мозаику размером 70х70 см упаковали в металлический каркас и отправили на хранение. Как пояснили, сделали это, «на период проведения выборов для обеспечения ее сохранности и недопущения актов вандализма».

Напомним, мозаику сняли со стены ДК в конце августа. Общественники, обнаружившие это, вызвали полицию. После этого в управлении по охране объектов культурного наследия объявили о возбуждении административного дела по этому факту. Дело в том, что до получения результатов экспертизы, определяющей ценность ДК для потомков, трогать там ничего нельзя. Это требование нынешний собственник проигнорировал.

После того, как ДК на улице Ворошилова, 19 и территорию рядом с ним (а это практически центр Воронежа) продали «Аксиоме» за 509 миллионов рублей, сразу появились разговоры, что Дворец культуры доживает последние дни. И скоро на его месте может появиться очередная многоэтажка. Активисты создали петицию в защиту здания.