В Воронежской области к 8 сентября коронавирус выявили еще у 463 человек

В Воронежской области у 463 жителей за последние сутки выявили COVID-19. Общее число человек в нашем регионе, столкнувшихся с таким подтвержденным диагнозом дошло до 122 277. Об этом 8 сентября сообщили в оперштабе по противодействию коронавирусу.

Стало больше и выздоровевших - 104 360. Только за день медики смогли поставить на ноги 219 воронежцев.

Вот только и число умерших увеличилось - до 5 237. К сожалению, за последние сутки 26 жителей Воронежской области не справились с последствиями коронавируса.

Тем временем суд оштрафовал за нарушение коронавирусных ограничений администратора ночного клуба Aura. В конце мая в заведении чиновник департамента предпринимательства и торговли области обнаружил дискотеку после полуночи.