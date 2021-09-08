Воронежцы пожаловались на водителей маршруток, спящих прямо в автобусах

В погоне за прибылью водители порой забывают о безопасности пассажиров. Да и своей собственной. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Жители улицы 45 Стрелковой Дивизии сообщили о странных ночных посиделках водителей на конечной маршруток № 108А в районе ВРТТЗ. По их словам, шоферы собираются там ночью и спят прямо в своих автобусах, чтобы пораньше выйти на линию. Выезжают строго по очереди – кто как «забил» место с ночи.

Понятен интерес водителей – с утра поток пассажиров больше, а, значит, можно «сделать кассу» пораньше, чтобы ездить без нервов. Шоферам нужно выполнить норму – набрать сумму для того, чтобы отдать фирме-перевозчику, а потом уже можно поработать на себя.

Вот только об отдыхе водители, получается, забывают. Не в этом ли причина увеличения числа аварий с маршрутками? Ну и техосмотр нормальный автобусы, ночующие на конечной, естественно, не проходят.

В мэрии пообещали разобраться с ситуацией. И если водители, действительно, ночуют на конечной, перевозчика, обслуживающего этот маршрут, оштрафуют.