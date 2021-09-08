В центре Воронежа иномарка сбила самокат с 14-летним мальчиком

Самокат оказался под машиной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 7 сентября, в 15.30 у дома № 16а на улице Никитинской случилась авария. 44-летняя жительница Воронежа, управлявшая «Ауди», поздно заметила ехавшего на электросамокате подростка и сбила его. Скорость была невысокой, и серьезных травм 14-летний школьник не получил. А вот самокат придется чинить.

Полицейские выясняют, могла ли женщина избежать столкновения. Правила езды на электросамокатах пока еще законодательно четко не прописаны. Поэтому со школьником могут провести только воспитательную беседу.