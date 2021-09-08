В Воронежской области «Ауди» врезалась в «Ладу»: трое ранены

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 7 сентября, около 13.00 в Эртиле у дома № 5 по улице Тихая случилась авария.

29-летний мужчина, руливший «Ауди А4», выехал на встречную полосу. Там иномарка врезалась в «Ладу-Приору», которой управляла 36-летняя автоледи.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Оба водителя, а также 51-летняя пассажирка «Лады» получили серьезные травмы и попали в больницу. Все раненые – жители Эртиля. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего в Воронежской области за сутки случилось 147 ДТП, из них 115 – в Воронеже, 25 – на дорогах в районах и 7 – на федеральных трассах. В шести авариях один человек погиб, восемь получили травмы. Задержали 13 пьяных водителей и еще 53 человек, ехавших на красный свет, - сообщили в региональном ГУ МВД.