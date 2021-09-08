В Воронеже стали известны новые подробности ДТП с автобусом № 90 и тремя машинами

Автобус уже год не ездил по маршруту. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В мэрии подробно рассказали об автобусе № 90, попавшем в аварию с еще тремя машинами на улице Пирогова:

- Он уже год как выведен из эксплуатации плюс 90-й по этой улице не ездит. Фактически, частное лицо на автобусе попало в ДТП. Собственник просто не снял таблички. Автобус, по имеющейся информации, просто ехал на разборку (в прямом смысле слова – ред.).

Напомним, 7 сентября на улице Пирогова у дома № 7 около двух часов дня автобус ЛиАЗ, которым управлял 43-летний воронежец, врезался в «Мицубиси», за рулем которого была 34-летняя автоледи. Дама после этого влетела в припаркованный «Mерседес», а автобус - в «Ладу Гранту». Пострадавших в ДТП не было.