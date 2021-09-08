В Воронеже бывших супругов будут судить за крупное мошенничество с грантом для начинающих фермеров

Бывшим мужу и жене, представившим себя начинающими фермерами ради получения 800 тысяч рублей, грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Бывшие супруги, 53-летний мужчина и 42-летняя женщина, жители Новохоперского района, ответят в суде за крупное мошенничество.

По данным следствия, в июле 2017 года они обратились в региональный департамент аграрной политики с заявкой на участие в конкурсе по предоставлению грантов начинающим фермерам. В документах указали, что они купили 20 голов нетелей за 900 тысяч рублей, фактически же приобрели 16 голов другой разновидности за 250 тысяч рублей. Из областного бюджета им перечислили 800 тысяч рублей.

Для видимости развития фермерского хозяйства аферисты, введя в заблуждение знакомых жителей Новохоперского района, сделали подложный договор купли-продажи домашних животных. А грантовские деньги (те самые 800 тысяч) были перечислены на расчетный счет их знакомых. Те их обналичили и передали фермерам.

- В отношении аферистов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» (до шести лет лишения свободы). Его будут рассматривать в Центральном районном суде. Одновременно наши сотрудники направили иск о возмещении в бюджет незаконно полученных по гранту денег, - сообщили в прокуратуре Центрального района.