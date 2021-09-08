В Воронеже пропала 15-летняя девочка

Арины Реднянской нет дома около суток, но родители уже сильно беспокоятся. Фото: поисково-спасательный центр «Регион 36», ВКонтакте.

Волонтеры казачьего спасательного центра «Регион 36» попросили помощи в поисках 15-летней Арины Реснянской. Девочка ушла из дома на Ленинском проспекте утром 7 сентября. С тех пор на телефонные звонки она не отвечает. Никаких ссор с родителями у Арины не было, до этого девочка ни разу не уходила из дома на ночь, никого не предупредив.

Приметы Арины Реснянской: рост 158 сантиметров, худощавая, русые волосы до плеч, карие глаза. 7 сентября была одета в красную куртку и кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Арина, просят позвонить по телефонам 8-900-306-12-26 (волонтеры) или 112 (служба спасения).