Житель Воронежской области, избивший двух инспекторов ДПС, заплатит штраф в 50 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Штрафом в размере 50 тысяч рублей отделался 23-летний житель Борисоглебска, избивший двух инспекторов ДПС. Они получили во время дежурства информацию, что по году на «семерке» разъезжает пьяная парочка – парень и девушка в качестве пассажирки. В форменной одежде стражи порядка патрулировали улицу. Возле одного из домов по улице Линейная они заметили автомобили и остановили его, чтобы проверить документы у водителя, а заодно и его состояние.

Парень действительно находился в пьяном состоянии. Сначала он стал высказывать в адрес представителей власти оскорбления, а затем и вовсе вцепился одному из стражей порядка в форму. Тогда стражи порядка попытались на него надеть наручники, но молодой человек с силой толкнул одного из инспекторов после чего тот упал, ударившись головой о водительскую дверь автомобиля. После этого парень не менее трех раз ударил полицейского ногой, пытаясь сорвать с него форменную одежду. Второй инспектор получил четыре удара ногой, пока усмирял пьяного водителя.

3 сентября Борисоглебский городской суд вынес приговор: по ч. 1 ст. 318 УК РФ – парень получил штраф в размере 40 тысяч рублей, а по ст. 319 УК РФ – штраф в размере 20 тысяч рублей. По совокупности преступлений ему назначили окончательное наказание й в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.