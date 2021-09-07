Житель Воронежской области заплатит штраф за публичную ругань с супругой

Нелицеприятные слова, высказанные в адрес супруги и соседки обернулись для жителя Аннинского района штрафом в одну тысячу рублей. Такую сумму взыскал с него суд, признав виновным в нарушении общественного порядка (ст. 20.1 ч. 1 КОАП), поскольку ссору с оппонентками возле местного магазина «Светлячок» наблюдали прохожие.

Как стало известно из материалов суда 7 августа, сельчанин в присутствии посторонних граждан выражался грубой нецензурной бранью, на замечания не реагировал, чем нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу. Так, что пришлось вмешаться правоохранителям.

На суде мужчина вину свою признал и просил строго не наказывать.

При назначении наказания суд учел, что сельчанин инвалид 2 группы и у него маленький ребенок.