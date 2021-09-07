В Воронеже остановили двух таксистов за езду на неисправных машинах

Далеко не все воронежские таксисты соблюдают закон во время своих поездок, некоторые из них сейчас попались. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд «Легковое такси». Во время него остановили водителей и проверяли их документы.

Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции обнаружили 14 нарушений. Сразу шесть из них - работа таксистом без получения на это официального разрешения. Причем один из остановленных водителей оказался иностранцем, который вообще не имел права работать в России.

Четверо таксистов «забыли» пристегнуться ремнем безопасности. Двое управляли неисправными автомобилями. И еще один водитель такси перевозил ребенка без специального кресла (штраф за это, кстати, немалый – три тысячи рублей).

Напомним, ранее во время сплошных проверок инспекторы ГИБДД остановили пять пьяных водителей и еще четырех ехавших по встречной полосе.