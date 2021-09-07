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Общество7 сентября 2021 17:24

В Воронеже остановили двух таксистов за езду на неисправных машинах

Также во время рейда задержали иностранца, не имевшего права не то что перевозить пассажиров, но и вообще работать в России
Юрий КОЗЛОВ
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Далеко не все воронежские таксисты соблюдают закон во время своих поездок, некоторые из них сейчас попались.

Далеко не все воронежские таксисты соблюдают закон во время своих поездок, некоторые из них сейчас попались.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежские инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд «Легковое такси». Во время него остановили водителей и проверяли их документы.

Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции обнаружили 14 нарушений. Сразу шесть из них - работа таксистом без получения на это официального разрешения. Причем один из остановленных водителей оказался иностранцем, который вообще не имел права работать в России.

Четверо таксистов «забыли» пристегнуться ремнем безопасности. Двое управляли неисправными автомобилями. И еще один водитель такси перевозил ребенка без специального кресла (штраф за это, кстати, немалый – три тысячи рублей).

Напомним, ранее во время сплошных проверок инспекторы ГИБДД остановили пять пьяных водителей и еще четырех ехавших по встречной полосе.