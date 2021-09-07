В Воронежской области задержали наркосбытчиков, которые «толкали» героин через тайники

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

В Лискинском районе правоохранители задержали двух ранее судимых 37-летних местных жителей в момент, когда они из тайника-закладки извлекали сверток с героином. О том, что мужчины промышляют торговлей наркотиками полицейские ранее получили информацию.

Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. Наркосбытчики намеревались после того, как вытащили сверток, разложить его содержимое по тайникам и продать по частям. Но им это не удалось. Как показала экспертиза в полимерном пакете было около 60 граммов героина, расфасованного и приготовленного к сбыту.

Подозреваемые вину свою признали, их заключили под стражу. В данный момент полицейские устанавливают причастность задержанных к другим фактам распространения наркотиков на территории Воронежской области.

В отношении подозреваемых возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 20 лет лишения свободы.