Воронежский ДСК признан одним из лидеров РФ по скорости строительства

.

В преддверии Дня строителя портал ЕРЗ презентовал новый ТОП, где крупные российские застройщики ранжированы по скорости строительства жилья. Весь август он работал в тестовом режиме. 7 сентября был опубликован окончательный вариант рейтинга с учетом всех обновленных данных по состоянию на 1 сентября 2021 г.

«Решение о внедрении ТОП застройщиков по скорости строительства было принято на основании многочисленных обращений застройщиков жилья», – пояснил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. «Это будет способствовать обмену лучшими практиками между коллегами», – добавил он.

В федеральный ТОП входят только те компании, которые за последние три года ввели в эксплуатацию более 500 тыс. кв. м жилья. Таких на всю Россию только 22. Пятую строку федерального ТОПа по скорости строительства заняла одна из Воронежских компаний – ДСК.

Скорость строительства у ДСК составляет 718,9 дней/дом при средней скорости строительства по Российской Федерации 827,4 дней/дом. По данным ЕРЗ, за предшествующие 3 года застройщик ввел в эксплуатацию почти 759,5 тыс. кв. м жилья.

Стоит отметить, что показатели ДСК по средней площади и этажности сданных домов существенно превышают показатели лидера ТОПа – компанию из Татарстана Унистрой. Также ДСК является одним из немногих крупных застройщиков, кто сдает дома со 100%-й отделкой квартир. Все это в ТОПе не учтено. Создатели портала не отрицают, что рейтинг новый и в первые месяцы его существования методика оценки застройщиков будет обсуждаться и совершенствоваться. Возможно, будут введены понижающие коэффициенты.

Однако, уже сейчас очевидно, что покупатели квартир от ДСК станут новоселами раньше многих других. Это является немаловажным показателем, уверены в компании: «При выборе квартиры определяющими для покупателя, чаще всего, являются другие факторы: качество и эстетичный вид жилья, его месторасположение, наличие развитой инженерной и социальной инфраструктуры, цена. Но при прочих равных, разумеется, он выберет ту квартиру, в которую переедет быстрее», – отметил генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев.