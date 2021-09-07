В части автобусов Воронежа терминалы переставали выдавать чеки при оплате проезда

В мэрии сообщили, что чеки перестали печатать, чтобы не засорять салон автобусов. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Снова неожиданные для пассажиров изменения в порядке оплаты проезда случились в «Воронежпассажиртрансе». Напомним, это предприятие обслуживает муниципальные автобусные маршруты №№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14В, 15, 49, 52, 59, 98, а также все троллейбусы.

Теперь при оплате картой из терминала перестал выползать чек. Многие пассажиры полагают, что деньги не списали. И проводят картой еще раз. А потом оказывается, что оплата проезда списана в двойном размере.

В мэрии пояснили, что отмена печатания чеков – не сбой в системе, а сознательное решение:

- Дело в том, что подавляющее большинство пассажиров не забирает после оплаты проезда бумажные чеки, что приводит к большому скоплению ленты в салонах автобусов, особенно в часы пик. Ранее горожане неоднократно сообщали об этом в профильное подразделение администрации. Не исключено, что практика отказа от чеков распространится и на маршруты частных перевозчиков.

В городской администрации также отметили, что теперь нужно ориентироваться на звуковые сигналы после оплаты (при прошедшем и зависшем платеже они разные), либо на надпись на экране терминала «Успешно». Правда, она быстро исчезает. Поэтому в спешке, а часто еще и в толпе пассажиров разглядеть ее бывает проблематично.

- Не исключено, что вместе с банком, обслуживающим платежи, примем решение о продлении времени нахождения на экране текста об успешной оплате проезда, - сообщили в мэрии.

Если у вас появились сомнения, не списали ли с карты лишних денег за проезд, можно проверить это в личном кабинете пассажира.

- В случае некорректного списания денег вопрос об их возврате может быть рассмотрен предприятием-перевозчиком совместно с банком, оказывающим услугу по приему безналичных платежей. В этой ситуации пассажирам нужно обратиться в транспортную компанию, - добавили в мэрии.

Напомним, недавно уравняли в правах держателей всех карт, использующихся для оплаты проезда. Ранее владельцев Visa нервировали несколько сообщений в течение дня. Люди воспринимали их как сигнал о двойной оплате проезда, а на самом деле их информировали просто об использовании карты. Теперь информация о списании средств приходит всем одним сообщением с общей суммой в конце дня.