Воронежским работодателям рекомендовали привить от гриппа не менее 75% своих сотрудников

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Руководителям предприятий и организаций региона рекомендовали вакцинировать от гриппа не менее 75% своих сотрудников. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом 2 сентября. Протокол опубликовали сегодня, 7 сентября.

При этом руководители исполнительной власти области и главв местных администраций должны организовать взаимодействие» с работодателями. Это связано с тем, чтобы последние за свой счет вакцинировали от гриппа тех сотрудников, которые не подпадают под требования Национального календаря профилактических прививок.

Главы областных департаментов и управлений должны каждую вторую пятницу, начиная с 10 сентября, представлять сводный отчет о том, как идет иммунизация, организованная за счет работодателей, против гриппа в подведомственных им учреждениях и предприятиях.

В свою очередь, оперштаб настойчиво рекомендовал руководителям предприятий каждую среду, начиная с 8 сентября, с интервалом в две недели предоставлять информацию о количестве привитых сотрудников в органы власти.