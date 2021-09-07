У экскурсионного воронежского ретро-поезда сократили время программы

ППК «Черноземье»

Изменили расписание и технологию курсирования пригородной экскурсионной электрички «Графский поезд» (№6155/6156), сообщили в ППК «Черноземье». Общая продолжительность программы уменьшилась до восьми часов (ранее она занимала 9 часов 35 минут). Расписание смотрите на слайде.

Напомним, туристический ретро-поезд по маршруту «Воронеж - Графская - Рамонь» запустили с 7 августа 2021 года по субботам. Каждое купе вагона, декорированного для погружения пассажиров в атмосферу конца 19 - начала 20 века, посвящено историческим личностям 19 века, внесшим вклад в строительство железной дороги и развитие Воронежской губернии. Дополнительно в вагоне обустроено фотокупе. В пути следования «Графского поезда» пассажиров обслуживают проводники в специально сшитой по старинным лекалам форме, также им предлагают традиционный чай в подстаканниках. Экскурсионная программа кроме путешествия на ретропоезде включает посещение экспозиций на станциях Графская («Зал ожидания 19 века») и Рамонь («Быт начальника станции 19 века»), посвященных истории железной дороги, а также экскурсию «Архитектурное наследие» во дворце Ольденбургских.