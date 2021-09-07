В аварии в центре Воронежа с семью машинами будут разбираться в Новоусманской прокуратуре

Выяснением обстоятельств аварии на улице Ворошилова занимаются три ведомства: полиция, Следственный комитет и прокуратура. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В прокуратуре сообщили о том, что подключились к разбирательству причин аварии, случившейся в 8.15 6 сентября у дома № 17 на улице Ворошилова. В нее попали сразу семь машин.

Проверку соблюдения законодательства при организации пассажирских перевозок проводят в прокуратуре Новоусманского района. Дело в том, что маршрутная «ГАЗель», водитель которой, по предварительным данным, и устроил эту аварию, принадлежит местному предприятию. А именно, «Новоусманской транспортной компании».

- В ходе проверки будет дана оценка действиям водителя маршрутного автобуса, а также выяснят, насколько он был исправен – сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, 6 сентября 55-летний водитель маршрутной «ГАЗели» №70М врезался в двигавшуюся по той же части дороги «Ладу-Гранту». Потом автобус выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Киа Пиканто» и «Ладу-Ларгус». «Ларгус» отбросило на три припаркованные машины: «Ниссан Жук», «Мазда» и «Рено Логан». В аварии пострадали две женщины: 57-летняя жительница Воронежа и 21-летняя уроженка Тульской области. Их отвезли в больницу. Проверку обстоятельств ДТП, кроме прокуратуры, также ведут в региональном управлении Следственного комитета.