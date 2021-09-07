В Воронеже за нарушение ковидных ограничений оштрафовали администратора ночного клуба

Суд оштрафовал за нарушение коронавирусных ограничений администратора ночного клуба Aura. В конце мая в заведении чиновник департамента предпринимательства и торговли области обнаружил дискотеку после полуночи, в то время, как еще осенью 2020 года губернатор запретил работу дискотек и танцевальных площадок. Кроме того, на мероприятие в клуб пропускали посетителей без масок. Администратора заведения оштрафовали на 10 тыс рублей.

Напомним, местные рестораторы жалуются на убытки из-за ввода ограничений на ночную работу. На днях из-за спада посещаемости закрылся ресторан, расположенный на 20-21 этажах одного из бизнес-центров города.