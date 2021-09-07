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Здоровье7 сентября 2021 11:54

К 7 сентября в Воронежской области умерли еще 20 ковид-пациентов

Обнаружили коронавирус за сутки еще у 461 человека
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 7 сентября региональный оперштаб озвучил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области.

За минувшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 20 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 5 211 смертельных случаев коронавируса.

Еще у 461 человека подтвердили диагноз за последний день. Всего с начала пандемии ковид обнаружили у 121 814 воронежцев.

Выздоровели за минувшие сутки 205 пациентов. Всего болезнь смогли победить 104 141 житель Воронежской области.