К 7 сентября в Воронежской области умерли еще 20 ковид-пациентов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Утром 7 сентября региональный оперштаб озвучил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области.

За минувшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 20 пациентов. Всего в регионе зарегистрировано 5 211 смертельных случаев коронавируса.

Еще у 461 человека подтвердили диагноз за последний день. Всего с начала пандемии ковид обнаружили у 121 814 воронежцев.

Выздоровели за минувшие сутки 205 пациентов. Всего болезнь смогли победить 104 141 житель Воронежской области.