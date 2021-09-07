В воронежский «Факел» возвратился полузащитник Андрей Никитин

Андрей Никитин ушел из "Факела", но снова вернулся. Фото: с сайта ФК "Факел"

Один из ведущих игроков «Факела» сезона 2020/2021 годов 20-летний Андрей Никитин возвращается в Воронеж. Он будет выступать за нашу команду на правах аренды. Права на Никитина сейчас у московского «Локомотива». Но в состав одного из лучших клубов Премьер-лиги Андрей пока пробиться не может. А вот «Факелу» до конца сезона явно поможет.

Напомним, в прошлом сезоне в 35 матчах Никитин забил три мяча и сделал две результативные передачи. В феврале 2021 года права на полузащитника выкупил московский «Локомотив», и вторую часть минувшего сезона Андрей провел в Воронеже также на правах аренды.

Кстати, на днях в домашнем матче против «Краснодара-2» на скамейке запасных появился успевший стать в прошлом сезоне любимцем воронежских болельщиков сербский легионер Неманья Пейчинович. Опытный защитник тоже будет играть за «Факел», как минимум, до конца текущего сезона.