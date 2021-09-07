Туристка из Воронежа упала на параплане на провода ЛЭП в Краснодарском крае

Туристка из Воронежа пострадала на отдыхе в Краснодарском крае, об этом сообщили кубанские СМИ. Девушка с сестрой и двумя молодыми людьми отправилась летать на параплане с инструктором в районе поселка Пересыпь в Темрюкском районе.

При посадке параплан упал на линию электропередач. Инструктор, приземлившийся на спину, не пострадал. А воронежская туристка упала на инструктора, а сверху на нее - оборванный провод ЛЭП.

Девушку забрала «скорая» в местную больницу, через несколько часов пострадавшую, получившую ожоги, перевели в больницу в Краснодаре и готовят к операции. По факту инцидента проверку проводят сотрудники местной полиции.