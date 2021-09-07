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Происшествия7 сентября 2021 10:26

В центре Воронежа грабитель схватил мужчину за горло и отобрал у него сумку с 9 тысячами рублей

Преступника поймали
Юрий КОЗЛОВ
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Задержанному молодому рецидивисту грозит до восьми лет лишения свободы.

Задержанному молодому рецидивисту грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники уголовного розыска раскрыли грабеж, совершенный в августе в Центральном районе.

Вечером 41-летний воронежец возвращался домой и присел на скамейку дворе своего дома по улице Студенческой. Вдруг со спины к нему подошел незнакомец и сдавил руками горло. А потом схватил сумку, где лежали более девяти тысяч рублей, и убежал.

Полицейские вскоре установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый за кражи 21-летний житель Липецкой области. Оперативники задержали молодого человека в его квартире в Ельце и доставили в отдел полиции. Рецидивист признал свою вину и сказал, что пошел на грабеж из-за тяжелого финансового положения.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до восьми лет лишения свободы). До суда грабитель будет находиться в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.