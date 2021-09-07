В Воронеже откроют литературный центр для молодых авторов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В 2022 году в Воронеже создадут Литературный центр для молодых авторов. Его откроют на базе юношеской библиотеки имени Кубанева. Центр позволит проводить регулярные поэтические вечера для молодых авторов (школьники и студенты смогут представить свои произведения и бесплатно получить консультацию профессиональных публицистов), тематические встречи с литераторами, а также представителями издательского сообщества. Планируется выпуск тематического номера журнала «Подъем», посвященного творчеству молодых литераторов области, а также их коллег из других регионов России.

По данным регионального департамента культуры, среди заявок на издание социально значимой и представительской литературы наблюдается рост числа молодых авторов (до 35 лет), например, в 2021 году - три молодых автора (из 17 заявок). В 2022-м планируется провести городской вечер молодой поэзии Воронежского края с представителями районов и гостями из других субъектов Российской Федерации.