Больше 5 тысяч жителей Воронежской области получили кешбэк за летний отдых детей

Фото Александра Черных Фото: из архива «КП»

В лагерях региона за лето отдохнули более 55 тысяч детей. Об этом рассказали на еженедельной планерке в правительстве Воронежской области. В период летней оздоровительной кампании работали 35 загородных детских лагерей, 637 пришкольных лагерей и 96 лагерей труда и отдыха.

Воронежские ребята также отдыхали в федеральных детских центрах «Орленок», «Смена» и международном детском центре «Артек».

В области действовала программа кешбэка, объявленная президентом. Право на частичный возврат стоимости путевки в загородные лагеря имели родители при оплате отдыха картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности. В этой программе приняли участие 24 загородных ДОЛ.

- По состоянию на 1 сентября 5269 человек получили кешбэк, - рассказали в пресс-слуэбе правительства.

Кроме того на портале госуслуг доступен 50% кешбэк для граждан, которые приобрели и оплатили путевку до 24 мая (включительно), но не более 20 тысяч рублей.