К концу октября расчистят 20 километров русла воронежской реки Икорец

Фото с сайта департамента природных ресурсов и экологии области

В департаменте природных ресурсов и экологии рассказали о ходе расчистки русла реки Икорец. Так, в период с 20 августа по 3 сентября гидромеханизированным способом прошли участки по грунту более 9000 кубических метров. Снятые донные отложения по пульпопроводу поступают на специализированные площадки - иловые карты.

- Постепенно Икорец преображается, и эти изменения хорошо видны даже невооруженным глазом, - отметили в департаменте. - Работы по реализации проекта, запланированные на 2021 год, в полном объеме должны завершиться к концу октября.

Результатом этой работы станет расчистка 20 км реки Икорец на территории Лискинского и Бобровского района, что, по прогнозам экологов, существенно улучшит состояние природного водоема.