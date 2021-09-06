Житель Воронежской области брал пакет с марихуаной в поездки, чтобы наркотик не нашли полицейские

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Сотруднику наркоконтроля в Поворинском районе стало известно о том, что один из жителей села Рождественское хранит наркотические средства. 45-летнего мужчину задержали в райцентре, куда он прибыл по личным делам. При досмотре задержанного обнаружили пакет с сушеными частями растения. Экспертиза показала, что это марихуана, общим весом 700 граммов.

- Как пояснил подозреваемый, он намеревался использовать наркотик для личного употребления, - сообщили в пресс-службе полиции Воронежской области. – Мужчина взят пакет с сбой в поездку, боясь остаться без последних припасов марихуаны, так как ранее правоохранители уже дважды приходили в его домовладение. В июле и в августе текущего года полицейские обнаружили в его жилище мелкие партии наркотических средств массой до 30 граммов.

Сейчас в отношении задержанного возбудили два уголовных дела за хранение наркотиков. Ему грозит до 10 лет колонии. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.